На Харківщині шестеро мирних жителів постраждали внаслідок ворожих обстрілів за добу

Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 9 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У селі Старий Салтів постраждали 76-річний і 19-річний чоловіки та жінки 41 і 59 років; у м. Куп'янськ поранено 75-річну жінку; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 66-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, російські військові застосували некеровані авіаційні ракети, КАБи та БпЛА різних типів.

Внаслідок обстрілів у Куп'янському районі області пошкоджено приватний будинок, у Чугуївському - 3 приватні будинки, магазин, підприємство та 5 автомобілів, Богодухівському - 2 адміністративні будівлі, 3 багатоквартирні та 2 приватні будинки, СТО, магазин, 7 автомобілів, а в Харківському - територію дитячого табору.