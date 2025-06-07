Новообраний президент Польщі має застереження до прискореного вступу України до ЄС – ЗМІ

Обраний президентом Польщі Кароль Навроцький заявив, що існують певні вимоги й застереження щодо прискореного вступу України до ЄС, повідомляє угорський ресурс Mandiner в суботу.

В інтерв'ю Mandiner, яке вийшло на YouTube, Навроцький сказав, що "ми, польська держава, повинні підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точки зору", аргументуючи це тим, що вважає найбільшою загрозою для регіону РФ.

"Це постімперська, неокомуністична держава на чолі з Володимиром Путіним, військовим злочинцем. Я дуже критично ставлюся до Російської Федерації, де, до речі, мене переслідують як голову Інституту національної пам'яті. Мені загрожує п'ять років колонії", - сказав Навроцький.

Однак у питанні вступу України до ЄС переможець президентських виборів у Польщі висловив застереження.

"З одного боку, ми повинні підтримувати Україну в її конфлікті з Російською Федерацією, але Україна повинна розуміти, що інші країни, в тому числі Польща, Угорщина та інші європейські країни, мають свої власні інтереси. Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації жертв на Волині. Під час виборчої кампанії я не погоджувався, і як президент не погоджуся, на недобросовісну конкуренцію з Україною по відношенню до польського сільського господарства чи логістичного сектору. У цих питаннях ми повинні досягти компромісу і консенсусу", - заявив Навроцький.

Водночас він констатував, що Польща продовжує "завдяки президенту Анджею Дуді та відкритості польських сердець" відігравати провідну роль у підтримці України.

Джерело: https://mandiner.hu/kulfold/2025/06/a-visegradi-csoport-szamomra-fontos-lesz-lengyelorszag-megvalasztott-elnoke-a-mandinernek