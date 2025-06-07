Харків зазнає найпотужнішої атаки з початку повномасштабної війни, кількість постраждалих зросла до шести — Терехов

Харків нині переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни, за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Ворог завдає ударів одночасно ракетами, "шахедами" та керованими авіабомбами. За даними Повітряних сил, у передмісті ще залишаються ворожі "шахеди". Загроза не минула", — написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами мера у центрі міста вже шестеро постраждалих.

Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2619

https://t.me/ihor_terekhov/2620