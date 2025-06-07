Інтерфакс-Україна
Події
04:31 07.06.2025

У Харкові під завалами в квартирах пошкодженої багатоповерхівки знаходяться люди - мер

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У житловому багатоповерховому будинку в центрі Харкова через ворожі удари зайнялася пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі

За його словами, ворожа масована комбінована атака з повітря на Харків тривала понад годину. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Терехов також попередив, що на місто суне ще одна група ворожих безпілотників.

Джерело:  https://t.me/ihor_terekhov/2618

Теги: #харків #наслідки #атака #постраждалі

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