У Харкові під завалами в квартирах пошкодженої багатоповерхівки знаходяться люди - мер

У житловому багатоповерховому будинку в центрі Харкова через ворожі удари зайнялася пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У житловому будинку в центрі міста горять квартири з 6-го по 9-й поверх. За попередньою інформацією, під завалами у квартирах знаходяться люди", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі

За його словами, ворожа масована комбінована атака з повітря на Харків тривала понад годину. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Терехов також попередив, що на місто суне ще одна група ворожих безпілотників.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2618