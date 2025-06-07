Унаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову двоє постраждалих, серед них немовля — влада

Унаслідок удару ворожого безпілотника по центру Харкова постраждали двоє людей, серед них півторамісячне немовля, в ніч суботи повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

"У наслідок удару по центру двоє постраждалих, серед них півторамісячне немовля", — йдеться в повідомленні.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"На цю хвилину двоє людей постраждали внаслідок "прильотів" ворожого БпЛА в Основ’янському районі Харкова. Серед постраждалих 1,5-місячна дитина. Медики надають всю необхідну допомогу", — написав він.

Джерела: https://t.me/synegubov/14805

https://t.me/ihor_terekhov/2616