Інтерфакс-Україна
Події
05:32 07.06.2025

Унаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову двоє постраждалих, серед них немовля — влада

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Унаслідок удару ворожого безпілотника по центру Харкова постраждали двоє людей, серед них півторамісячне немовля, в ніч суботи повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

"У наслідок удару по центру двоє постраждалих, серед них півторамісячне немовля", — йдеться в повідомленні.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

"На цю хвилину двоє людей постраждали внаслідок "прильотів" ворожого БпЛА в Основ’янському районі Харкова. Серед постраждалих 1,5-місячна дитина. Медики надають всю необхідну допомогу", — написав він.

Джерела: https://t.me/synegubov/14805

https://t.me/ihor_terekhov/2616

Теги: #харків #наслідки #атака #постраждалі

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