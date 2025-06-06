У стаціонарах Києва перебувають 17 постраждалих через нічну атаку, ще восьмеро отримують допомогу амбулаторно

Фото: КМВА

За уточненими даними, у Києві через ворожу нічну атаку постраждали 25 осіб, 17 з них перебувають на стаціонарах, 8 отримують медичну допомогу амбулаторно, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих. 8 — отримують допомогу амбулаторно", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, під час атаки пошкодження отримали 3 авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Персонал не постраждав.

Кличко зазначив, що внаслідок атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі — в Солом'янському районі.

Раніше повідомлялося про 20 постраждалих (серед них дитина) та трьох загиблих. Всі загиблі – рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.