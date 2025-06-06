Інтерфакс-Україна
Події
13:11 06.06.2025

У стаціонарах Києва перебувають 17 постраждалих через нічну атаку, ще восьмеро отримують допомогу амбулаторно

1 хв читати
У стаціонарах Києва перебувають 17 постраждалих через нічну атаку, ще восьмеро отримують допомогу амбулаторно
Фото: КМВА

За уточненими даними, у Києві через ворожу нічну атаку постраждали 25 осіб, 17 з них перебувають на стаціонарах, 8 отримують медичну допомогу амбулаторно, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих. 8 — отримують допомогу амбулаторно", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, під час атаки пошкодження отримали 3 авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Персонал не постраждав.

Кличко зазначив, що внаслідок атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі — в Солом'янському районі.

Раніше повідомлялося про 20 постраждалих (серед них дитина) та трьох загиблих. Всі загиблі – рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Теги: #київ #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 06.06.2025
Кількість постраждалих у Тернополі зросла до 11 осіб, шестеро з них – рятувальники

Кількість постраждалих у Тернополі зросла до 11 осіб, шестеро з них – рятувальники

12:33 06.06.2025
Пошкоджені через ворожу атаку ділянки метро у Києві планують відремонтувати протягом доби - КМДА

Пошкоджені через ворожу атаку ділянки метро у Києві планують відремонтувати протягом доби - КМДА

12:10 06.06.2025
Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

11:36 06.06.2025
В Києві в результаті нічної атаки загинули троє рятувальників, 9 постраждали

В Києві в результаті нічної атаки загинули троє рятувальників, 9 постраждали

09:22 06.06.2025
Жителі Дніпровського району Києва, де пошкоджено лінію метро, можуть скористатися електричкою - УЗ

Жителі Дніпровського району Києва, де пошкоджено лінію метро, можуть скористатися електричкою - УЗ

09:06 06.06.2025
До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

08:35 06.06.2025
У Києві без електропостачання лишаються понад 2 тис. осель на Лівому березі

У Києві без електропостачання лишаються понад 2 тис. осель на Лівому березі

08:13 06.06.2025
На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження

На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження

08:08 06.06.2025
Між станціями метро Лісова та Арсенальна курсуватиме дублюючий автобусний маршрут №М1 через пошкодження колій та кабелів

Між станціями метро Лісова та Арсенальна курсуватиме дублюючий автобусний маршрут №М1 через пошкодження колій та кабелів

07:40 06.06.2025
Через наслідки російських обстрілів у Києві змінили деякі тролейбусні маршрути - КМДА

Через наслідки російських обстрілів у Києві змінили деякі тролейбусні маршрути - КМДА

ВАЖЛИВЕ

В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти - Генштаб ЗСУ

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Луцьку зросла до 16 людей – ДСНС

В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

Уряд розраховує, що до 2030 р. 60% жителів України будуть володіти англійською мовою певною мірою

Зеленський привітав працівників українських ЗМІ з Днем журналіста

В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

Короткочасні дощі та грози пройдуть на значній території України в суботу, вдень 28-33°

Зеленський нагородив відзнакою "Золоте серце" іноземців, залучених до надання гуманітарної допомоги Україні

Стефанішина: Говорити про дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів можна буде через 2 тижні, коли ЄК надасть висновки

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Тернопіль та Луцьк

Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА