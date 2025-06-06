Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Фото: ДСНС

Станом на 11:00 кількість постраждалих в результаті російського удару по Києву зросла до 23 людей, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Загалом внаслідок ворожих ударів загинули 3 співробітники ДСНС. Постраждали 23 людей, серед яких 14 рятувальників", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Всього до ліквідації наслідків атаки в Києві залучалися 254 рятувальники, кінологічні розрахунки, психологи, 53 одиниці техніки ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста. Роботи тривають.

Раніше повідомлялося про 3 загиблих і 20 постраждалих, з яких 9 – працівники ДСНС.