Інтерфакс-Україна
Події
02:39 06.06.2025

Київ під комбінованою ворожою атакою – Ткаченко

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Київ під комбінованою ворожою атакою дронів та ракет, повідомив начальник військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Залишайтеся в укриттях! Столиця під комбінованою атакою. Наші розрахунки ППО роблять все можливе. Але маємо берегти один одного! Перебувайте в безпеці", - написав він в телеграмі.

За його словами, російські засоби повітряного нападу продовжують заходити в повітряний простір столиці. Також фіксується рух цілей на околицях також в напрямку Києва.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1238

Теги: #атака #київкомбінована

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