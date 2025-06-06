02:39 06.06.2025
Київ під комбінованою ворожою атакою – Ткаченко
Київ під комбінованою ворожою атакою дронів та ракет, повідомив начальник військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Залишайтеся в укриттях! Столиця під комбінованою атакою. Наші розрахунки ППО роблять все можливе. Але маємо берегти один одного! Перебувайте в безпеці", - написав він в телеграмі.
За його словами, російські засоби повітряного нападу продовжують заходити в повітряний простір столиці. Також фіксується рух цілей на околицях також в напрямку Києва.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1238