Київ під комбінованою ворожою атакою – Ткаченко

Київ під комбінованою ворожою атакою дронів та ракет, повідомив начальник військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Залишайтеся в укриттях! Столиця під комбінованою атакою. Наші розрахунки ППО роблять все можливе. Але маємо берегти один одного! Перебувайте в безпеці", - написав він в телеграмі.

За його словами, російські засоби повітряного нападу продовжують заходити в повітряний простір столиці. Також фіксується рух цілей на околицях також в напрямку Києва.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1238