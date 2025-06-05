Трамп: Я – з Україною

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлер ФРН Фрідріхом Мерцом в Овальному кабінеті заявив, що він "на боці України", оскільки між країнами підписана угода про видобуток корисних копалин.

"Так, я на боці України. Ми щойно підписали велику угоду з Україною щодо рідкісних металів, і... Ви знаєте, за що я виступаю, за припинення вбивств, справді, я знову за це виступаю, за війну, яка ніколи не повинна була початися, яка ніколи не повинна була початися", - цитує Трампа The Guardaian.

Він знову торкнувся теми підтримки України з боку США та Європи, пропонуючи потенційно сумнівні розрахунки, але потім повертається до головної думки:

"Це трохи грошей, але не гроші. Головне, головне — це смерть", — сказав Трамп.