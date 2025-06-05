Єрмак: Путін - терорист, який намагається вдавати "миротворця"

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на нічні російські обстріли, заявивши, що Володимир Путін - терорист, який намагається вдавати з себе "миротворця".

"Ось так російські терористи атакували цивільні будинки Харкова. Також вбили людей у Прилуках. путін - терорист, який намагається вдавати з себе "миротворця" і здійснює дзвінки брехні. Що з припиненням вогню?" - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер.

До повідомлення він додав відео, на якому видно, як РФ наносить удари по українських цивільних будинках.