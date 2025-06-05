Інтерфакс-Україна
Події
07:57 05.06.2025

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 18

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Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 18
Фото: https://t.me/s/UA_National_Police

Кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки ворожих БпЛА по Харкову сягнула 18 осіб, повідомляє телеграм-канал Національної поліції станом на 7:35 четверга.

Вночі 5 червня ворог здійснив масовий обстріл БпЛА території Слобідського району Харкова.

"Через нічну атаку на Харків постраждало 18 громадян, серед них четверо дітей: поліція працює на місці влучань", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

За даними відомства "на одній із адрес безпілотник влучив у 16-й поверх житлового будинку. На іншій – у стіну п'ятиповерхівки".

Серед постраждалих - четверо дітей 13, 9 та 7 років, які зазнали гострої реакції на стрес. 

Працівники поліції проводять огляд місць влучань, документують наслідки обстрілу, приймають заяви від громадян щодо пошкодження та знищення майна. 

 

Теги: #харків #постраждалі #атака

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