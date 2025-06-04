21:18 04.06.2025
Зеленський і президент Фінляндії обговорили дипломатичні можливості
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александером Стуббом.
"Довгий був день сьогодні. Почав із розмови з президентом Фінляндії – ми говорили про наші дипломатичні можливості. Перемовини в Туреччині, взаємодія з Америкою та наші європейські перспективи, які важливі не тільки для України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.
Він подякував Стуббу за підтримку.