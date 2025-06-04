Інтерфакс-Україна
Події
16:01 04.06.2025

У суботу та неділю очікується новий обмін військовополоненими 500 на 500 - Зеленський

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У суботу та неділю очікується новий обмін військовополоненими 500 на 500 - Зеленський

На цих вихідних очікується обмін військовополоненими 500 на 500, Україна готова до обміну зі свого боку, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати з суботу та неділю 500 людей, 500 наших військових з цієї тисячі плюс, про яку ми домовились. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти, готові до обміну відповідної кількості", - сказав Зеленський на брифінгу у середу.

Після обміну, за його словами, розпочнеться робота над підготовкою обміну тілами загиблих.

Теги: #обмін #зеленський

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