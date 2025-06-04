Глава Пентагону пропустить "Рамштайн", але США будуть представлені на засіданні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив відсутність глави Пентагону Піта Гегсета на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з оборони України, але зазначив що США будуть представлені на засіданні на іншому рівні.

"Це буде другий візит Піта Гегсета до Брюсселя з моменту його призначення на посаду міністра оборони США в січні. Він буде тут вдруге цього року, візьме участь у завтрашній зустрічі. Сьогодні США будуть присутні на засіданні Контактної групи з оборони України", - сказав Рютте на пресконференції у середу.

Він запевнив, що США повністю віддані НАТО та спільним зусиллям, коли йдеться про Україну.

"Немає жодних підстав сумніватися в цьому. Незалежно від того, хто бере участь у зустрічі. Не забуваймо, що ці зустрічі здебільшого відбуваються в Європі, тому американські урядовці не завжди матимуть можливість брати участь у кожній зустрічі", - пояснив Рютте.

Раніше Associated Press писало, що міністр оборони США Піт Гегсет вперше за три роки пропустить зустріч Контактної групи з оборони України. За данними ЗМІ, міністр повернувся в неділю із Сінгапуру з конференції з нацбезпеки, прибуде до Брюсселя тільки в середу ввечері, після завершення засідання Контактної групи з оборони України.

Чиновник США на умовах анонімності підтвердив, що Гегсет не братиме участі, зокрема й по відеозв'язку.

Згідно з заявою речника Пентагону Шона Парнелла на сайті Міноборони США, Гегсет на початку поточного тижня вирушить у поїздку для участі у зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі (Бельгія) 5 червня, та у відзначенні Дня "Д" у Нормандії (Франція) 6 червня. Гегсет виступить із зверненням на зустрічі міністрів оборони щодо просування заклику президента Дональда Трампа до союзників по НАТО зобов'язатися витрачати 5% свого ВВП на оборону та переорієнтувати НАТО на колективну оборону та стримування.