Інтерфакс-Україна
Події
14:51 04.06.2025

Глава Пентагону пропустить "Рамштайн", але США будуть представлені на засіданні

2 хв читати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив відсутність глави Пентагону Піта Гегсета на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з оборони України, але зазначив що США будуть представлені на засіданні на іншому рівні.

"Це буде другий візит Піта Гегсета до Брюсселя з моменту його призначення на посаду міністра оборони США в січні. Він буде тут вдруге цього року, візьме участь у завтрашній зустрічі. Сьогодні США будуть присутні на засіданні Контактної групи з оборони України", - сказав Рютте на пресконференції у середу.

Він запевнив, що США повністю віддані НАТО та спільним зусиллям, коли йдеться про Україну.

"Немає жодних підстав сумніватися в цьому. Незалежно від того, хто бере участь у зустрічі. Не забуваймо, що ці зустрічі здебільшого відбуваються в Європі, тому американські урядовці не завжди матимуть можливість брати участь у кожній зустрічі", - пояснив Рютте.

Раніше Associated Press писало, що міністр оборони США Піт Гегсет вперше за три роки пропустить зустріч Контактної групи з оборони України. За данними ЗМІ, міністр повернувся в неділю із Сінгапуру з конференції з нацбезпеки, прибуде до Брюсселя тільки в середу ввечері, після завершення засідання Контактної групи з оборони України.

Чиновник США на умовах анонімності підтвердив, що Гегсет не братиме участі, зокрема й по відеозв'язку.

Згідно з заявою речника Пентагону Шона Парнелла на сайті Міноборони США, Гегсет на початку поточного тижня вирушить у поїздку для участі у зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі (Бельгія) 5 червня, та у відзначенні Дня "Д" у Нормандії (Франція) 6 червня. Гегсет виступить із зверненням на зустрічі міністрів оборони щодо просування заклику президента Дональда Трампа до союзників по НАТО зобов'язатися витрачати 5% свого ВВП на оборону та переорієнтувати НАТО на колективну оборону та стримування.

Теги: #пентагон #рамштайн #гегсет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 04.06.2025
Умєров у Брюсселі перед засіданням "Рамштайну": сподіваємося, сьогодні будуть гарні оголошення

Умєров у Брюсселі перед засіданням "Рамштайну": сподіваємося, сьогодні будуть гарні оголошення

07:41 04.06.2025
Глава Пентагону пропустить "Рамштайн" уперше за три роки

Глава Пентагону пропустить "Рамштайн" уперше за три роки

19:08 03.06.2025
Глава Пентагону у четвер відвідає Брюссель для участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

Глава Пентагону у четвер відвідає Брюссель для участі у зустрічі міністрів оборони країн НАТО

11:22 29.05.2025
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня

Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня

09:36 26.05.2025
Міністр оборони США запровадив обмеження для відвідування пресою Пентагону

Міністр оборони США запровадив обмеження для відвідування пресою Пентагону

15:33 24.05.2025
Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

11:03 21.04.2025
У Пентагоні заперечують інформацію ЗМІ про розкриття секретних даних стороннім

У Пентагоні заперечують інформацію ЗМІ про розкриття секретних даних стороннім

01:55 14.04.2025
Зеленський про засідання Рамштайну: Україна обов'язково вистоїть

Зеленський про засідання Рамштайну: Україна обов'язково вистоїть

14:40 11.04.2025
Умєров: Гегсет брав участь у "Рамштайні", це означає, що США продовжує надавати допомогу і не стоїть осторонь від нас

Умєров: Гегсет брав участь у "Рамштайні", це означає, що США продовжує надавати допомогу і не стоїть осторонь від нас

11:29 11.04.2025
На "Рамштайні" президент Зеленський і міністр оборони США приєднаються онлайн

На "Рамштайні" президент Зеленський і міністр оборони США приєднаються онлайн

ВАЖЛИВЕ

У суботу та неділю очікується новий обмін військовополоненими 500 на 500 - Зеленський

РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу на Полтавщині, є поранені – Сухопутні війська

РФ втратила 250 тис. загиблими та 700 тис. пораненими у війні з Україною, втрати України - в рази менші – CSIS

Держприкордонслужба: на Сумщині ворог продовжує штурмувати малими групами, броньовану техніку не використовує

Кількість постраждалих в Сумах збільшилась до 30, з них троє дітей – у важкому стані

ОСТАННЄ

У суботу та неділю очікується новий обмін військовополоненими 500 на 500 - Зеленський

Померла одна з постраждалих внаслідок удара по Сумах, кількість жертв зросла до 5 – в.о. мера

Рютте запросив Україну на саміт НАТО, більш детальну інформацію буде згодом оприлюднено у програмі

Унаслідок обстрілу Дніпропетровщини постраждали три людини – ДСНС

Рада має намір гарантувати одноразові виплати сімʼям військових, загиблих у полоні

РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу на Полтавщині, є поранені – Сухопутні війська

Стефанішина подякувала Зеленському і Шмигалю за довіру з нагоди п'ятої річниці свого призначення

Мінрозвитку пропонує заборонити введення в експлуатацію житла без одночасного введення дитсадків

Країни НАТО мають намір збільшити витрати на оборону з урахуванням продовження підтримки Києва - Рютте

УЧХ проводить набір груп на програму “Перезавантаження” в Івано-Франківську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА