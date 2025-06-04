БЕБ ліквідувало схему з виробництва та продажу компонентів для електронних сигарет і вилучила товару на 1,2 млрд грн

Фото: https://t.me/esbu_gov_ua/

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з СБУ ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя з Харківської області, під час обшуків у них вилучено товару на 1,2 млрд грн, повідомила пресслужба БЕБ.

Детективи встановили, що сімейне подружжя організувало незаконне виготовлення, зберігання та збут рідин, картриджів, заправних контейнерів та ємностей для "електронок". Виробництва знаходилися у Харківській та Львівській областях. Продавали контрафактну продукцію через точки роздрібної торгівлі та оптовим покупцям.

БЕБ провело 9 обшуків у складських приміщеннях, цехах з виробництва рідин та за місцями проживання фігурантів. За результатами обшуків було вилучено понад 2,8 тонни нікотиновмісних рідин, що використовуються в електронних сигаретах, понад 8,6 тонни гліцерину, майже 1,4 млн харчових ароматизаторів в пластикових ємностях, обладнання для виготовлення рідин та наповнення електронних сигарет, система для маркування, електронні пристрої для паління, комп’ютери, мобільні телефони, документи, чорнові записи тощо.

Орієнтовна вартість вилученої продукції оцінюється в 1,2 млрд грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб.