Єрмак про зустріч з Віткоффом: Обговорили трек перемовин української та російської делегацій в Стамбулі. Позиція РФ — неконструктивна

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, сторони обговорили хід перемовин між українською та російською делегаціями в Стамбулі.

"Росіяни тягнуть час і маніпулюють перемовинами, намагаючись уникнути американських санкцій, і не хочуть припиняти вогонь. Тільки санкції зможуть підштовхнути росію до серйозних перемовин", - написав Єрмак в телеграм-каналі у вівторок.

Єрмак розповів про ситуацію на полі бою та запросив Віткоффа відвідати Україну.

"Нам потрібне припинення вогню - ми повністю підтримуємо ще з березня відповідну пропозицію США. Також ми готові до зустрічі лідерів, якої уникає росія", - зазначив керівник ОП.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6354