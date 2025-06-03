У селі на Харківщині щонайменше 2 загиблих і троє поранених через ворожий обстріл з РСЗВ

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ЗС РФ обстріляли, за попередніми даними, з РСЗВ село Чистоводівка Куньєвської громади, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цей час відомо, що внаслідок удару загинуло 2 людини. Ще 3 – отримали поранення різного ступеню тяжкості... Дані оновлюються, люди продовжують звертатися по медичну допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.