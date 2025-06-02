Інтерфакс-Україна
Події
06:35 02.06.2025

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 6, серед них двоє дітей - Синєгубов

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Станом на 5:05 кількість постраждалих внаслідок ударів ворожих БпЛА по Холодногірському району Харкова зросла до пʼяти, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Серед постраждалих 7-річний хлопчик", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. 

За кілька хвилин він додав, що допомоги медиків потребує ще одна дитина.  Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до 6.

У свою чергу, мер міста Ігор Терехов повідомив, що в ніч на понеділок росіяни також вдарили двома балістичними ракетами по Харкову, внаслідок чого є пошкодження.

"Дві балістичні ракети ударили по Київському району", - написав він в телеграмі.

За його словами, за попередньою інформацією, одна ракета влучила в дорогу. За медичною допомогою наразі ніхто не звертався.

Також він зазначив, що друга ракета ударила поблизу багатоповерхівок Київського району. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Деталі уточнюються.

Джерело:

https://t.me/synegubov/14651

https://t.me/synegubov/14652

https://t.me/ihor_terekhov/2567

Теги: #харків #постраждалі #атака

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