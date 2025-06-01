Українську делегацію в Стамбул очолить міністр оборони Умєров - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація зустрінеться у понеділок у Стамбулі із російською делегацію в рамках другого етапу переговорів про припинення вогню.

"Заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України. Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей", - написав президент у телеграм-каналі у неділю.

"Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, російська делегація на чолі з Володимиром Мединським прибуде до Стамбула для зустрічі з українськими учасниками переговорів 2 червня з проектом меморандуму та іншими пропозиціями про припинення вогню. Проте Москва не обнародувала пропозиції, а також заявила, що не погоджується "про чиєсь посередництво".

Перший раунд переговорів відбувся в Стамбулі 16 травня.