Інтерфакс-Україна
Події
15:07 01.06.2025

Українську делегацію в Стамбул очолить міністр оборони Умєров - Зеленський

1 хв читати
Українську делегацію в Стамбул очолить міністр оборони Умєров - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація зустрінеться у понеділок у Стамбулі із російською делегацію в рамках другого етапу переговорів про припинення вогню.

"Заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України. Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія. Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей", - написав президент у телеграм-каналі у неділю.

"Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, російська делегація на чолі з Володимиром Мединським прибуде до Стамбула для зустрічі з українськими учасниками переговорів 2 червня з проектом меморандуму та іншими пропозиціями про припинення вогню. Проте Москва не обнародувала пропозиції, а також заявила, що не погоджується "про чиєсь посередництво".

Перший раунд переговорів відбувся в Стамбулі 16 травня.

Теги: #умєров #переговори #стамбул #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 01.06.2025
Келлог: Нам потрібно бачити розсудливість з боку росіян також

Келлог: Нам потрібно бачити розсудливість з боку росіян також

04:04 01.06.2025
Трамп і Рубіо ухвалять відповідні рішення за результатами переговорів України й РФ через два тижні– Держдеп

Трамп і Рубіо ухвалять відповідні рішення за результатами переговорів України й РФ через два тижні– Держдеп

20:44 31.05.2025
Зеленський: У України і партнерів досі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул

Зеленський: У України і партнерів досі немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул

07:01 31.05.2025
Зеленський оголосив про запровадження відзнаки "Майбутнє України" для дітей-героїв

Зеленський оголосив про запровадження відзнаки "Майбутнє України" для дітей-героїв

21:35 30.05.2025
Зеленський і Сибіга скоординували зустрічі з партнерами України по Євросоюзу наступного тижня

Зеленський і Сибіга скоординували зустрічі з партнерами України по Євросоюзу наступного тижня

20:59 30.05.2025
Умєров і глава МЗС Туреччини обговорили питання розвитку оборонної співпраці

Умєров і глава МЗС Туреччини обговорили питання розвитку оборонної співпраці

20:56 30.05.2025
Зеленський про зустріч з сенаторами США: Ми однаково розуміємо, що РФ намагається зробити з дипломатії посміховисько, потрібен додатковий тиск

Зеленський про зустріч з сенаторами США: Ми однаково розуміємо, що РФ намагається зробити з дипломатії посміховисько, потрібен додатковий тиск

20:17 30.05.2025
Сенатори Грем і Блюменталь зустрілися з Зеленським

Сенатори Грем і Блюменталь зустрілися з Зеленським

19:07 30.05.2025
Зеленський: Болгарія підтвердила участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

Зеленський: Болгарія підтвердила участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

18:57 30.05.2025
Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

ВАЖЛИВЕ

СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ - джерело

Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС

СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення російської бомбардувальної авіації - джерело

Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених через ракетний удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ

Кількість боєзіткнень цього тижня зросла на 8%, авіаударів – на 20% – Генштаб

ОСТАННЄ

СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ - джерело

Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС

СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення російської бомбардувальної авіації - джерело

Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених через ракетний удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ

Двоє загиблих, 559 затриманих у наслідок заворушень футбольних фанів у Франції

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються у понеділок у ряді областей України

Дві мирних мешканки постраждали через удар fpv-дрону по Купʼянську - прокуратура

ЦПД щодо зруйнування мостів у Брянській і Курській областях РФ : Кремль може готувати "підґрунтя для зриву перемовин - з іміджевою атакою на Україну як "країну-терориста"

Російські війська вбили херсонку у Дніпровському районі - ОВА

У Польщі відбувається другий тур президентських виборів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА