Ворог окупував Романівку та Троїцьке Донецької області, підтверджують DeepState та Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зайняти село Романівка на захід від міста Торецьк та село Троїцьке Донецької області у 2 км від адміністративної межі Дніпропетровської області, повідомляється в телеграм-каналі проєкту DeepState у п'ятницю.

На мапах Генерального штабу Збройних сил України до оперативного зведення станом на 8:00 п'ятниці ця інформація підтверджується: обидва села позначені як контрольовані окупантами.

Натомість на мапах зі зведення американського Інституту вивчення війни (ISW) окупація ворогом обох сіл не підтверджена попри заяви окупантів про їх зайняття.