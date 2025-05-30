Інтерфакс-Україна
Події
11:50 30.05.2025

Ворог окупував Романівку та Троїцьке Донецької області, підтверджують DeepState та Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти зайняти село Романівка на захід від міста Торецьк та село Троїцьке Донецької області у 2 км від адміністративної межі Дніпропетровської області, повідомляється в телеграм-каналі проєкту DeepState у п'ятницю.

На мапах Генерального штабу Збройних сил України до оперативного зведення станом на 8:00 п'ятниці ця інформація підтверджується: обидва села позначені як контрольовані окупантами.

Натомість на мапах зі зведення американського Інституту вивчення війни (ISW) окупація ворогом обох сіл не підтверджена попри заяви окупантів про їх зайняття.

Теги: #донецька_область #окуповані

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