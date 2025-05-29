Президентку Єврокомісії нагороджено премією Карла Великого

Президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн нагороджено Міжнародною премією Карла Великого (Charlemagne Prize), повідомляє Tagesschau.

"Премія Карла Великого – це найбільша честь у моєму житті. Це також честь для всіх тих, хто працює зі мною заради сильнішої, більш об'єднаної та незалежної Європи. Я приймаю цю премію від їхнього імені. З завтрашнього дня наша робота заради цієї Європи продовжиться", - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

У своїй промові вона також зазначила, що геополітична напруженість є "величезною".

"Світ знову характеризується імперськими силами та імперськими війнами. Великими державами, які готові використовувати всі чесні і нечесні засоби, щоб отримати перевагу", - попередила вона. Європа стикається з рішучими ворогами демократії: "Немає більш вражаючого прикладу цього, ніж жорстока, безпринципна війна Путіна проти України".

Президентка впевнена, що необхідність інвестувати в європейську безпеку стає все більш нагальною.

"Новий міжнародний порядок виникне до кінця цього десятиліття. Цей новий порядок має бути сформований Європою", - сказала фон дер Ляєн.