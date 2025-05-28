Інтерфакс-Україна
Події
22:25 28.05.2025

Україна очікує від Москви "меморандум" до анонсованої на 2 червня двосторонньої зустрічі – Умєров

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Україна підтверджуємо готовність до повного та безумовного припинення вогню, подальшої дипломатичної роботи та не проти зустрічі з росіянами, які запропонували її на 2 червня у Стамбулі, але для результативності переговорів очікує виконання Москвою домовленостей та передачі їхнього "меморандуму" з умовами припинення вогню, заявив голова української переговорної групи, міністр оборони Рустем Умєров.

"Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ", – написав він у телеграм ввечері у середу.

Умєров підкреслив, що Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною.

"Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена", – зазначив він.

Голова української делегації нагадав, що російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну.

"Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат", – підкреслив Умєров.

Джерело: https://x.com/rustem_umerov/status/1927797155336466600?s=48

Теги: #переговори #росія

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