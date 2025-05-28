Інтерфакс-Україна
Події
19:43 28.05.2025

Заступник голови ОП обговорив з послами G7 підготовку до саміту в Канаді 15–17 червня

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Заступник голови ОП обговорив з послами G7 підготовку до саміту в Канаді 15–17 червня

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило та заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца провели онлайн-нараду з керівниками дипломатичних установ України в країнах "Групи семи": Канаді, США, Великій Британії, Франції, Японії, Німеччині та Італії, під час якої обговорили підготовку до саміту G7 в Канаді, що відбудеться 15–17 червня.

Як повідомляється на сайті Офісу президента у середу, Брусило поінформував про позицію України щодо участі в саміті та стратегічні підходи до взаємодії з країнами-учасницями.

"Саміт G7 є важливою платформою для представлення інтересів України на найвищому рівні. Наше завдання – забезпечити максимальну ефективність дипломатичної роботи в кожній із країн-учасниць для досягнення конкретних результатів", – наголосив він.

Під час наради також обговорили план дій для ефективного просування українських інтересів у країнах "Групи семи" та ЄС.

 

Теги: #офис_президента #g7

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