Інтерфакс-Україна
Події
19:38 28.05.2025

Ізраїльський удар по аеропорту Сани вивів з ладу останній справний літак Yemeni Airlines

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Ізраїльський удар по аеропорту Сани вивів з ладу останній справний літак Yemeni Airlines

Ізраїльські ВПС під час удару по аеропорту Сани раніше в середу знищили останній справний пасажирський літак авіакомпанії Yemeni Airlines, повідомляє Associated Press із посиланням на керівництво аеропорту.

Керівник аеропорту Халед Аш-Шаїф пояснив у соцмережах, що "це був останній справний літак Yem eni Airlines в аеропорту Сани". Він додав, що літак був повністю знищений.

В аеропорту зазначили, що авіалайнер планували використати для перельоту в Джидду: на борту мали перебувати прочани, які прямують до Мекки на хадж.

Раніше в середу Ізраїльські ВПС повідомили, що завдали ударів по Міжнародному аеропорту Сани в Ємені, повідомляє в середу Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За твердженням ЦАХАЛ, удари зумовлені тим, що аеропорт Сани використовують хусити в терористичних цілях.

Крім того, ізраїльські військові повідомили про удар по повітряному судну, яке, як стверджує ЦАХАЛ, використовувалося хуситами для перевезення терористів, які здійснювали атаки на Ізраїль.

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що ізраїльські військові в такий спосіб знищили останній літак, який перебував у користуванні хуситів, повідомляє the Times of Israel.

У повідомленні наголошується, що дії ЦАХАЛ послідували за серією ракетних ударів, які хусити останнім часом завдавали по Ізраїлю.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. Це призвело до того, що хусити активізували атаки в регіоні. Армія оборони Ізраїлю також завдає ударів по цілях на контрольованій хуситами території Ємену.

 

 

Теги: #ізраїль #газа

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