Глава Міноборони Нідерландів: На саміті з питань дронів у Латвії ми обговоримо, як ми можемо всебічно підтримати Україну

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс взяв участь на саміті з питань дронів, що відбувся в середу у Латвії, де, зокрема, обговорив підтримку України безпілотниками.

"Дрони мають вирішальне значення для того, щоб Україна утримала свої позиції. На саміті з питань дронів у Латвії ми обговоримо, як ми можемо всебічно підтримати Україну та посилити наші можливості використання дронів", - написав він у соцмережі Х у середу.

Брекельманс вважає, що Нідерланди можуть бути лідерами в цьому питанні, оскільки представлені на форумі найбільшою делегацією, а саме 43 компаніями.