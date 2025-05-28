Інтерфакс-Україна
Події
14:27 28.05.2025

Близько 50% стратегічно важливих мінеральних ресурсів України перебувають в окупації – глава Міндовкілля

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Близько 50% стратегічно важливих мінеральних ресурсів України перебувають в окупації – глава Міндовкілля

Близько половини стратегічно важливих матеріальних ресурсів України знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зокрема, велика частина родовищ вугілля, деякі родовища літію, марганцю та інших корисних копалин, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук в інтерв’ю Reuters.

Вона зазначила, що через окупацію української території та бойові дії вздовж лінії фронту протяжністю понад 1000 км сектор зазнав збитків розміром близько 70 трлн грн ($1,7 трлн).

США та Україна 30 квітня підписали угоду про створення фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей, стосується окресленого в ній переліку критичних матеріалів, нафти і газу, має фінансовий характер. Від України учасником фонду є Агентство державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Мінекономіки, від США - Американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

Верховна Рада 8 травня ратифікувала цю угоду й ухвалила в першому читанні необхідні зміни до Бюджетного кодексу. Остаточне рішення очікується на початку червня.

За словами Гринчук, Україна сподівається, що фонд значно збільшить потенціал гірничодобувної промисловості. "Наразі частка нашого сектору природних ресурсів у валовому внутрішньому продукті становить 4%, але потенціал набагато більший… Ми щиро сподіваємося, що угода приверне більше уваги до цього сектору та зробить іноземні інвестиції більш зрозумілими та привабливими", - сказала вона.

Теги: #гринчук_світлана #ресурси #окупація

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