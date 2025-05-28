Україна нещодавно знищила понад 40 од. російської техніки одночасно – Зеленський

Україна нещодавно здійснила атаку 400 дронами одночасно і знищила понад 40 од. російської техніки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наприклад, нещодавно у нас був цікавий удар по них. Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 од. техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27 травня.

Він зауважив, що росіяни фокусуються на великій кількості дронів, в Україні сьогодні літаки збивають дрони.

"Ми розуміємо, яку кількість "Міражі", F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів "дрон-дрон". Ми їх вже використовуємо", - додав президент.

За його словами, питання, коли Україна зможе це розширити.

"Тобто ми вийшли на технологію перехоплювачів. Це була проблема з "шахедами", які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах", - пояснив президент.