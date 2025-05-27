Інтерфакс-Україна
Події
10:21 27.05.2025

США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

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США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

Співпраця Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки у сфері спільної боротьби проти ухилення Росії від санкцій "провалилася", повідомляє Süddeutsche Zeitung з посиланням на внутрішній звіт МЗС Німеччини.

Керівник санкційної політики ЄС Девід ОʼСалліван нарікає на "повний розвал" трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій. Як наслідок "більше немає спільної інформаційно-пропагандистської роботи". Співпраця G7 також "втратила імпульс" у цьому плані.

"Проблема в тому, що США де-факто були рушійною силою режиму санкцій", – сказав депутат Європарламенту від "Зелених" Сергєй Лагодинський в інтерв'ю виданню. "Якщо адміністрація Трампа прагнутиме нормалізації відносин з Росією, це означатиме кінець глобальному режиму санкцій", - додав він.

Втім ОʼСалліван разом з очільником Європейського центру розвідки (INTCEN) наголосилв, що вже введені санкції матимуть "значний вплив" на російську економіку. Вони також зазначили, що ЄС досяг певних успіхів в обмеженні експорту товарів військового призначення через треті країни, зокрема щодо таких держав, як Вірменія, Сербія, Узбекистан та Індія.

В той же час він наголосив, що Китай, включаючи Гонконг, несе відповідальність приблизно за 80% випадків обходу санкцій і продовжує це заперечувати. Також є труднощі з Казахстаном, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Туреччиною.

О'Салліван повідомив про перші успіхи в боротьбі з "тіньовим флотом" Росії. За його словами, "кілька держав", в яких зареєстровано ці танкери і вантажні судна, що насправді належать Росії, відкликали свої прапори за ініціативою ЄС.

Зазначається, що наступні санкції ЄС, ймовірно, будуть спрямовані проти російського енергетичного та банківського секторів. Єдина країна спільноти, яка цьому заперечує, –Угорщина. Є також сумніви щодо підтримки таких санкцій адміністрацією США.

 

Теги: #санкції #єс #сша

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