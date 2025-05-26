Інтерфакс-Україна
Події
15:06 26.05.2025

У Харкові протягом тижня зафіксовано 7 влучань, ворог вперше використав FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ – мер

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У Харкові протягом тижня зафіксовано 7 влучань, ворог вперше використав FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ – мер

Армія країни-агресора минулого тижня вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували для удару по Харкову FPV-дрон з бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета (РПГ), повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, загалом протягом минулого тижня у місті зафіксовано 7 влучань, внаслідок яких постраждали 11 осіб, у тому числі 14-річний підліток. Руйнування торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення.

Теги: #харків #терехов #fpv_дрон

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