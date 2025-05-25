Інтерфакс-Україна
Події
20:13 25.05.2025

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

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Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нові санкційні рішення проти фізичних та юридичних осіб з Росії та пов'язаних нею вже готуються і РНБО незабаром ухвалить відповідні рішення. Таку заяву Зеленський зробив у пості в офіційному телеграм-каналі, коментуючи набуття чинності трьома санкційними пакетами у неділю.

"Сьогодні – кілька санкційних пакетів.

Перший – проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ.

Другий пакет – це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні.

І третій санкційний пакет – проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним", - перелічив Зеленський у повідомленні.

Він зазначив, що метою є ще й синхронізація українських санкцій із "санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій".

Окрім того Зеленський пообіцяв невдовзі запровадження Україною нових санкційних пакетів.

"Зараз уже готуються нові санкційні рішення України. Напрямок санкцій цілком зрозумілий – це фізичні та юридичні особи з Росії й такі, що пов’язані з нею, які працюють на війну, а також на яких тримається російський режим. Нові рішення РНБО – незабаром", - написав Зеленський.

 

Теги: #зеленський #санкції_рф

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