Інтерфакс-Україна
Події
19:23 25.05.2025

Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

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Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33
Фото: Нацполіція

Кількість цивільних, які постраждали внаслідок масованої атаки російських ракет і БпЛА в ніч на неділю, зросла до 33 осіб, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі увечері неділі.

"Кількість постраждалих в області збільшилася до 33, сім з них діти. У 7 медичних закладах наразі знаходяться 19 постраждалих. Вся необхідна медична допомога надається в повному обсязі. Загрози життю постраждалих не зафіксовано. Стан сімох постраждалих задовільний (легкий). Стан 12 осіб – середнього ступеня тяжкості", - поінформувала ОВА.

 

Теги: #постраждалі #київська #атака

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