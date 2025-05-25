Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

Фото: Нацполіція

Кількість цивільних, які постраждали внаслідок масованої атаки російських ракет і БпЛА в ніч на неділю, зросла до 33 осіб, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в телеграм-каналі увечері неділі.

"Кількість постраждалих в області збільшилася до 33, сім з них діти. У 7 медичних закладах наразі знаходяться 19 постраждалих. Вся необхідна медична допомога надається в повному обсязі. Загрози життю постраждалих не зафіксовано. Стан сімох постраждалих задовільний (легкий). Стан 12 осіб – середнього ступеня тяжкості", - поінформувала ОВА.