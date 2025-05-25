Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову нічну атаку РФ по Україні, заявивши, що мовчання США та решти світу "лише заохочує Володимира Путіна щодня продовжувати вбивати".

"Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій проти Росії. Росія затягує цю війну й щодня продовжує вбивати. Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна", - написав він в телеграмі.

За його словами, без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість. Санкції точно допоможуть. "Рішучість зараз має значення – рішучість Сполучених Штатів, рішучість європейських країн, усіх тих у світі, хто хоче миру. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про закінчення війни", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що майже 300 ударних безпілотників випустили росіяни за цю ніч, більшість – "шахеди". Ще майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними. Цілями були Київ та область, Житомирщина, Хмельниччина, Тернопільщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Харківщина й Черкащина.

"Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти. Мої співчуття", - зазначив він.

За його словами, в неділю українські рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару. Роботи тривають.