Інтерфакс-Україна
Події
04:18 25.05.2025

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено бізнесцентр та 11 постраждалих - КМВА

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Унаслідок ворожої атаки по обʼєктах цивільної інфраструктури столиці зафіксовано пошкодження у трьох районах Києва, постраждалих вже 11 осіб, повідомила пресслужба Київської військової адміністрації.

Так, в Голосіївському районі пошкодження гуртожитку, із займанням. Пожежу ліквідовано. Також падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях.

У Дніпровському районі руйнування 2-го поверху приватного житлового будинку. Без займання.

У Шевченківському районі пошкодження бізнесцентру.

"Станом на 04:00 підтверджено 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. Інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.

На всіх місцях пошкоджень працюють рятувальники, інші служби.

У повітряному просторі на підступах до столиці ще фіксуються російські ударні БпЛА. Атака ворога триває та можлива робота ППО.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/11962

Теги: #київ #атака #бпла

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