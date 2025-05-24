Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні за закликав посилити санкції проти РФ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити санкційний тиск на РФ після ракетно-дронової атаки по Україні в ніч на суботу та повідомив про загиблих.

"З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь", - написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів, тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Президент України також відзначив, що абсолютна більшість запущений по Україні дронів – це іранські "Шахеди".

"Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди – по цивільних. Є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким", - додав Зеленський.