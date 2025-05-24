Інтерфакс-Україна
Події
06:46 24.05.2025

Пожежу в житловому будинку на Оболоні, спричинену ворожим обстрілом, повністю ліквідовано — голова РДА

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Пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу на Оболоні, повністю ліквідовано, повідомив голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик.

"Станом на зараз пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу, повністю ліквідовано. Усі служби продовжують працювати на місці, триває розбір завалів і документування пошкоджень", — зазначив він у своєму Телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, в столиці було зафіксовано падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі та на житловий будинок на Оболоні.

Джерело: https://t.me/fesykkyrylo/2753

Теги: #київ #наслідки #атака

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