Інтерфакс-Україна
Події
05:59 24.05.2025

ДСНС ліквідовує наслідки нічної ворожої атаки на Київ

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У ніч проти 24 травня столиця України зазнала чергового обстрілу з використанням безпілотників та балістичних ракет, рятувальні служби працюють на кількох об’єктах, що зазнали пошкоджень у різних районах міста, повідомляє ДСНС України ранком суботи.

У Солом’янському районі пожежа охопила квартири на 4-му та 5-му поверхах житлової п’ятиповерхівки.

"Силами 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки загоряння ліквідовано. За допомогою рятувального капюшона врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам", — зазначено в Телеграм-каналі ДСНС.

В Оболонському районі вогонь поширився на балкони 3-го, 4-го, 5-го та 6-го поверхів дев’ятиповерхового житлового будинку.

За даними відомства, рятувальники вивели на свіже повітря трьох осіб, ще четверо звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес. Пожежу вдалося загасити.

У Святошинському районі сталася пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі, де зберігалися лакофарбові матеріали. Ліквідація наслідків триває.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/43101

Теги: #київ #наслідки #атака

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