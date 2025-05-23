Харківський шпиталь зібрав кошти на новий КТ, на його закупівлю та установку знадобиться ще 2,5-3 місяці

Військово-медичному клінічному центру Північного регіону (Харків) вдалося зібрати суму, необхідну для закупівлі нового комп'ютерного томографа замість того, що вийшов із ладу.

"Завдяки залученості і зусиллям Благодійний Фонд Сергія Притули, маємо на рахунках збору загальну суму 16,6 мільйони. Це фантастичний результат, за який ми вдячні кожній і кожному, хто донатив і поширював інформацію про збір – в усіх куточках країни і світу, усіма мовами, в усіх соцмережах, в усіх медіа. Ще 15 (!) мільйонів гривень сьогодні шпиталь отримав на рахунки від Харківської міської ради", - повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

Як підкреслив міський голова Харкова Ігор Терехов, 15 млн.грн - це гроші з бюджету міста.

"Це не мої власні кошти, це кошти міського бюджету. І я вдячний всім, хто заробив ці кошти, а це міський бюджет міста Харкова, тобто вся територіальна громада. І завдяки Харкову, ми перерахували ці кошти на військовий шпиталь, бо це необхідність. Це обладнання буде рятувати життя наших хлопців та дівчат, які боронять нашу землю",- зазначив Терехов під час візиту до шпиталю.

Начальник Військово-клінічного медичного центру Північного регіону Едуард Хорошун пообіцяв, що процедура закупівлі КТ, яка розпочнеться після зарахування коштів від БФ Притули, буде відкритою і прозорою.

"Я запрошую всіх учасників - представників фонду Притули, представників мерії на нараду, яку ми зробимо відкритою, і будемо звітувати за кожний свій крок, за кожну копійку, яка буде витрачена на придбання апарата. Враховуючи те, що вся Україна збирала на цей КТ", - сказав Хорошун.

"Ми будемо проводити тендер, узгоджувати наші кроки з усіма людьми, які допомагали нам зібрати ці гроші. Після того, як відбудеться тендер (а це близько місяця), виробник починає процес виробництва, надає нам технічні характеристики під приміщення. Приміщення покривається баритовою штукатуркою, необхідною для запобігання опромінення. І лише потім фірма-виробник поставляє томограф і монтує його. Тобто ця історія забирає десь 2,5-3 місяці", - пояснив процедуру закупівлі заступник начальника шпиталю з медичної частини Вячеслав Курінний.

Як повідомлялося, 16 травня на сторінці Харківського шпиталю у Facebook з'явилося повідомлення про вихід з ладу єдиного томографу. До збору коштів на новий КТ доєдналися відомі діячі, волонтери і журналісти, зокрема Фонд Сергія Притули та тенісистка Еліна Світоліна.

19 травня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про домовленість із МОЗ України про передачу Військово-медичному клінічному центру Північного регіону нового комп'ютерного томографа замість того, що вийшов із ладу. Але в шпиталі заявили, що збір коштів на КТ триватиме, бо заклад потребує апарат середнього класу, а той, що запропонував МОЗ, є менш потужним.

Заступник начальника центру з медичної частини Вячеслав Курінний зазначив, що за існуючого рівня навантаження одного КТ недостатньо, до того ж терміни його передачі не визначені.

"Ми дуже вдячні міністру охорони здоров'я за обіцяну нам допомогу – КТ на 32 зрізи з розгоном до 64-х зрізів. Але ми хочемо наголосити, що наші комп'ютерні томографи за місяць роблять річну кількість досліджень. Одного апарата недостатньо, тому що він відразу вийде з ладу. Враховуючи, що це обладнання вкрай дороговартісне, складне у монтажі, у використанні – задовольнитися КТ, який вийде через три-шість місяців з ладу за рахунок навантаження, яке не зменшиться, – це невірний шлях. Окрім того, нам невідомі терміни передачі цього КТ. Тому ми просимо продовжити збір на КТ середнього класу. Якщо у нас буде два томографи, ми зможемо підтримувати належний рівень діагностики і надання медичної допомоги", - сказав Курінний.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02jvMaeVY59Mt2wVQVdMGHYSFC32QAzp44KeZGC4ZAjViCpDL1gnic9qpK3U7wAznkl&id=61566329709073