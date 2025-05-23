Сибіга: Стратегія Росії - домогтися, щоб США вийшли з переговорного процесу

Стратегія РФ полягає в тому, аби добитися, щоб США вийшли з переговорного процесу щодо встановлення миру в України, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я не вірю в жодну безпекову інфраструктуру в Європі без США. Ми потребуємо залученості США. Ми вітаємо мирні зусилля США. Ми вітаємо мирні зусилля президента Трампа"", - сказав Сибіга під час спілкування з журналістами у пʼятницю в Києві.

"Для продовження тієї зустрічі, яка мала місце в Туреччині, не можуть бути жодні умови. Тому що там було досягнуто чіткої домовленості. Якщо прибрати всі ці псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації, а саме: перше - обмін військовополоненими, і сьогодні він розпочався", - додав міністр.

Другий пункт, якого вдалося досягти, як нагадав голова МЗС - обмін баченнями щодо майбутнього перемир'я.

"Ми чекаємо від російської сторони їхнє бачення, їхній концепт, їхні пропозиції щодо майбутнього безумовного перемир'я. Щодо параметрів майбутнього безумовного перемир'я. Ми, зі свого боку, теж готуємо наше бачення, яке також передамо російській стороні", - зазначив Сибіга.