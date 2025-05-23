Інтерфакс-Україна
Події
14:54 23.05.2025

Кілька десятків військовослужбовців і поліцейських заарештовано в Туреччині за звинуваченням у причетності до організації Гюлена

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Співробітники правоохоронних органів Туреччини заарештували в п'ятницю 56 військовослужбовців і дев'ятьох співробітників поліції, їх обвинувачують у причетності до забороненої в країні організації "Хізмет", на чолі якої стояв померлий у жовтні минулого року у США турецький проповідник Фетхуллах Гюлен.

"Головна прокуратура Стамбула виписала ордери на арешт 63 службовців ВПС і Сухопутних військ, проте в підсумку в рамках операції, проведеної у Стамбулі та ще 36 провінціях Туреччини, під варту взяті 56 осіб", - повідомляє агентство ЕФЕ.

Крім того, "у п'яти провінціях заарештовано дев'ять співробітників поліції".

Турецька влада звинувачує організацію "Хізмет" у створенні "держави в державі". Також вона покладає на неї відповідальність за спробу військового перевороту в країні 2016 року.

Теги: #гюлен #туреччина

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