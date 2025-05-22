Інтерфакс-Україна
Події
22:32 22.05.2025

Іспанська поліція вважає, що у кілера, який убив Портнова було два спільники - ЗМІ

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Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства Андрія Портнова, повідомляє інформаційне агентство EFE у четвер.

Перші слідчі дії свідчать про те, що виконавець вбивства здійснив щонайменше дев'ять пострілів ззаду, оскільки на місці злочину було знайдено дев'ять гільз, хоча точна кількість куль, отриманих жертвою, поки що невідома", - повідомляє EFE, посилаючись на власні джерела, близькі до розслідування.

Офіційної інформації поки немає - суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства, підтвердили EFE джерела у Вищому суді Мадрида (TSJM).

"Поки тривають пошуки виконавців злочину, слідчі зосереджують свої розслідування на аналізі камер спостереження на прилеглій території, особливо на камерах університетського гуртожитку, розташованого навпроти школи, що може стати вирішальним у встановленні автомобіля, на якому вони втекли… Агенти вважають, що вбивство було скоєно трьома особами: з одного боку, стрільцем, а з іншого - двома спільниками, які могли сприяти втечі з околиць школи в напрямку Каса-де-Кампо-де-Мадрид, великого лісового масиву, що з'єднує столицю з Посуело-де-Аларкон", - інформує EFE.

За даними агентства у четвер вранці судово-медичні експерти розпочали розтин тіла Портнова, попередній звіт про який ще не завершено. Крім того, триває робота слідчих групи V відділу вбивств і наукової поліції Головного управління Мадрида, в тому числі фахівця з балістики, з метою збору гільз, визначення зброї та боєприпасів, використаних у злочині.

"Мотив злочину ще не відомий, і всі гіпотези залишаються відкритими", - зазначає агентство.

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося о 10:15 за київським часом у середу, 21 травня, коли жертву зненацька підстерегли двоє або троє нападників. Портнов був застрелений в спину, не маючи можливості відреагувати, коли збирався сісти в свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі.

Джерело: https://efe.com/espana/2025-05-22/asesinato-pozuelo-portnov/

Теги: #портнов #іспанія #слідство

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