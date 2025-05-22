Сили оборони знешкодили 112 зі 128 ворожих дронів

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Українські захисники знешкодили у ніч на четвер 112 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 11:00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 74 — збито вогневими засобами ураження, 38 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Загалом окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога – РФ та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Крим.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

Як повідомлялось, позаминулої ночі РФ атакувала Україну 76 ударними БпЛА та дронами інших типів, з яких 63 було знешкоджено (збито 22, ще 41 – локаційно втрачені). У ніч на вівторок противник атакував Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, з яких Сили оборони знешкодили 35 дронів вогневими засобами, ще 58 — були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. У ніч на понеділок окупанти атакували Україну вночі 112 БПЛА, з яких 41 були збито та 35 локаційно втрачено. У неділю ворог запустив по Україні 273 дрони (88 збито, 128 локаційно втрачені).