Зеленський підписав закон щодо безперешкодної торгівлі з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила походження

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 травня, підписав закон про ратифікацію рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Про це свідчить картка відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як зазначає пресслужба парламенту на своїй сторінці у телеграмі, введення в дію цього закону дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.

Згідно з Конвенцією, до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і нові (оновлені) правила визначення походження товарів. Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем. Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку "REVISED RULES". Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил.

"Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог", - зазначили у пресслужбі парламенту.