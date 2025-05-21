Інтерфакс-Україна
Події
12:05 21.05.2025

Зеленський підписав закон щодо безперешкодної торгівлі з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила походження

1 хв читати
Зеленський підписав закон щодо безперешкодної торгівлі з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила походження
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 травня, підписав закон про ратифікацію рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Про це свідчить картка відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Як зазначає пресслужба парламенту на своїй сторінці у телеграмі, введення в дію цього закону дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року.

Згідно з Конвенцією, до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і нові (оновлені) правила визначення походження товарів. Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем. Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку "REVISED RULES". Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил.

"Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог", - зазначили у пресслужбі парламенту.

Теги: #партнери #закон #торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 20.05.2025
Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США – торгпред України

Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США – торгпред України

10:55 20.05.2025
Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

18:13 18.05.2025
Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі

11:58 15.05.2025
Рада ухвалила закон про запровадження "правила Болар"

Рада ухвалила закон про запровадження "правила Болар"

13:18 14.05.2025
Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

Рада ухвалила закон щодо захисту прав депортованих до РФ дітей

20:30 12.05.2025
Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

21:56 11.05.2025
Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

15:07 09.05.2025
Канцлер ФРН Мерц заявив, що США не вдасться проводити торговельні переговори з державами ЄС окремо

Канцлер ФРН Мерц заявив, що США не вдасться проводити торговельні переговори з державами ЄС окремо

18:36 08.05.2025
У Сумах затримали жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис.

У Сумах затримали жінку, яка намагалась продати новонароджену доньку за $30 тис.

10:51 01.05.2025
Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів

Рада ухвалила закон щодо простежуваності водних біоресурсів

ВАЖЛИВЕ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді - Reuters

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

ОСТАННЄ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді - Reuters

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Трамп припустився помилок у переговорах з Росією, вважає міністр оборони Німеччини

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Внаслідок нічних авіаударів по Купʼянську і Нечволодівці постраждали троє мирних жителів

Україна готова сприяти збільшенню самодостатності африканських партнерів, зокрема завдяки українським агротехнологіям

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

Третій заарештований у справі про підпали, пов’язаній зі Стармером, також є українцем – ЗМІ

Новообраний президент Румунії виступає за підтримку України, але проти направлення військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА