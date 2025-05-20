Інтерфакс-Україна
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15:46 20.05.2025

Україна і Чехія посилюватимуть стратегічне партнерство, співпрацю у сфері ОПК, економіці та торгівлі - Шмигаль

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Україна і Чехія посилюватимуть стратегічне партнерство, співпрацю у сфері ОПК, економіці та торгівлі - Шмигаль

Україна і Чехія посилюватимуть стратегічне партнерство, співпрацю у сфері ОПК, економіці та торгівлі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль по результатам зустрічі з прем’єром Чехії Петром Фіалою.

"Україна та Чехія посилюватимуть стратегічне партнерство, співпрацю у сфері ОПК, економіці та торгівлі… Чехія висловила повну підтримку принципів, закладених у Формулі миру президента України Володимира Зеленського, а також підтримку вступу України да ЄС та НАТО. Ми також наголосили на необхідності посилення санкційного тиску на росію та притягнення її до відповідальності за скоєні злочини в Україні", - написав Шмигаль в телеграм-каналі з посиланням на спільну заяву за підсумками зустрічі з Фіалою.

За словами прем'єра, сторони обговорили шляхи залучення чеських інвестицій в Україну та створення спільних підприємств.

"Домовилися поглиблювати співпрацю бізнесів навколо відбудови України та в пріоритетних сферах: енергетиці, сільському господарстві, транспорті, інфраструктурі "розумних" міст, екології, охорони здоров’я, кібербезпеці, цифрових технологіях, освіті, науці та інших сферах", - додав він.

Серед іншого, сторони підписали меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства та харчової промисловості, що сприятиме наближенню українського законодавства до норм та практик ЄС та посиленню двосторонньої торгівлі аграрною продукцією між країнами.

Теги: #шмигаль #чехія #опк

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