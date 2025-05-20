Сибіга візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає у вівторок, 20 травня, Брюссель задля участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомляють у телеграм-каналі МЗС України.

"На запрошення високої представниці ЄС Каї Каллас глава МЗС України візьме участь в засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Міністр поінформує європейських колег про актуальну ситуацію на полі бою та динаміку мирних зусиль після зустрічей у Туреччині та контактів між США, країнами ЄС, Україною та Росією", - йдеться в повідомленні МЗС.

Згідно з інформацією МЗС, напередодні Третьої міністерської зустрічі ЄС-Африканський Союз міністр також проведе в Брюсселі зустрічі з низкою африканських колег.