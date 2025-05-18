Інтерфакс-Україна
Події
22:15 18.05.2025

Начальника та заступника харківського ТЦК усунули від обов’язків через загибель цивільного – ОК "Схід"

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Начальника та заступника харківського ТЦК усунули від обов’язків на час розслідування загибелі цивільного громадянина внаслідок падіння з вікна третього поверху, повідомляє Оперативне командування "Схід".

"12 травня у на території РТЦК та СП у місті Харкові стався трагічний випадок - загинув цивільний громадянин. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування", - сказано в повідомленні в Facebook.

Як повідомляється, командувач військ оперативного командування "Схід" призначив службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку та для з'ясування всіх обставин.

Попередній висновок слідчо-оперативної групи та експертів після роботи на місці події - 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство", відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Тривають слідчі дії.

Джерело: https://www.facebook.com/EastOC/posts/pfbid02jyX6hiwqC6wsnBsd5wm1gDrtJXmz2n8UHBh1ukEeMakisw2gZ3NfUSqLtNaSaHvRl

Теги: #харків #начальник #тцк

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