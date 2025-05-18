Інтерфакс-Україна
Події
07:17 18.05.2025

Окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізькій області

1 хв читати
Окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізькій області

За добу війська рф завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, ворог здійснив шість авіаційних ударів по Кам’янському, Гуляйполю та Малій Токмачці. Крім того, 166 безпілотників різної модифікації атакували Лобкове, Кам’янське, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

"Сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Степногірськ, Лобкове, Малу Токмачку та Новодарівку", – додав Федоров.

Також зафіксовано 164 артилерійські обстріли по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Внаслідок обстрілів пошкоджено квартири, автомобілі та об’єкт інфраструктури, зазначив очільник ОВА.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:02 17.05.2025
Кількість постраждалих від удару по Оріхову зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих від удару по Оріхову зросла до трьох – ОВА

20:07 17.05.2025
Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

11:18 17.05.2025
У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

У Запорізькій області через обстріли знеструмлено ще майже 3 тис. абонентів

09:29 17.05.2025
В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

В Харківській області одна жителька загинула, ще 9 постраждали через ворожі обстріли за добу

22:56 16.05.2025
Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини - прокуратура

11:58 16.05.2025
На Донеччині в результаті обстрілів поранено 6 людей

На Донеччині в результаті обстрілів поранено 6 людей

10:07 16.05.2025
На Донеччині росіяни 15 травня вбили мирного жителя, шістьох поранили

На Донеччині росіяни 15 травня вбили мирного жителя, шістьох поранили

08:49 16.05.2025
Окупанти атакували Запорізьку область, є руйнування

Окупанти атакували Запорізьку область, є руйнування

08:46 16.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждала 1 людина та одну поранено – Прокудін

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждала 1 людина та одну поранено – Прокудін

09:53 15.05.2025
На Харківщині за добу один загиблий і троє постраждалих через ворожі обстріли

На Харківщині за добу один загиблий і троє постраждалих через ворожі обстріли

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинула жінка, поранено трьох людей, серед них дитина — ОВА

Австрія перемогла в "Євробаченні-2025", Україна посіла 9-те місце

Марко Рубіо: У разі відсутності прогресу в переговорах із РФ Сенат ухвалить законопроєкт про санкції

Ziferblat зі сцени у фіналі "Євробачення-2025": Слава Україні!

Зеленський обговорив із Марком Карні шляхи посилення тиску на Росію для завершення війни

ОСТАННЄ

Сили оборони збили вночі 88 ворожих дронів з 273, ще 128 локаційно втрачені

Жительку Новоолександрівки Херсонської області госпіталізовано з важкою травмою внаслідок детонації вибухівки

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 91 од. автотехніки - Генштаб

18 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Великій Британії заарештували другого підозрюваного у справі про підпали, пов’язані з прем’єром Стармером - ЗМІ

У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА – КМВА

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні – ВМС ЗСУ

Рішуча підтримка України — сьогодні, завтра і кожен день — прем’єр Канади Карні після зустрічі із Зеленським

Мексиканський вітрильник із понад 270 людьми зіткнувся з Бруклінським мостом, є постраждалі - ЗМІ

Внаслідок ворожої атаки на Київщині загинула жінка, поранено трьох людей, серед них дитина — ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА