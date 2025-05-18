Окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізькій області

За добу війська рф завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, ворог здійснив шість авіаційних ударів по Кам’янському, Гуляйполю та Малій Токмачці. Крім того, 166 безпілотників різної модифікації атакували Лобкове, Кам’янське, Приморське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

"Сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Степногірськ, Лобкове, Малу Токмачку та Новодарівку", – додав Федоров.

Також зафіксовано 164 артилерійські обстріли по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Внаслідок обстрілів пошкоджено квартири, автомобілі та об’єкт інфраструктури, зазначив очільник ОВА.