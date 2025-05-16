Російські хакери здійснили кібератаку на сайт польської партії "Громадянська платформа" та двох інших партій - Туск

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив про повторну кібератаку на сайт партії "Громадянська платформа" –хакери також атакували сайти "Нових лівих" (NL) і Польської народної партії (PSL).

Відповідальними за атаки Туск назвав групу російських хакерів, які працюють у Telegram.

"За два дні до виборів (перший тур виборів президента Польщі має відбутися 18 травня, - ІФ-У) група російських хакерів, які працюють у Telegram, атакувала сайти "Громадянської платформи". Також були атаковані сайти "Лівих" і PSL. Служби інтенсивно працюють над цією справою. Атака триває", - написав Туск в мережі X в п'ятницю.

У квітні повідомлялось про кібератаку на ІТ-системи партії "Громадянська платформа". За словами керівника канцелярії прем'єр-міністра Яна Грабеця, кібератака відбулася як на комп'ютери як співробітників офісу Громадянської платформи, так і виборчого штабу.

Туск тоді заявив про іноземне втручання у вибори. За його словами, служби вказували на східний слід.