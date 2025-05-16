Інтерфакс-Україна
Події
10:31 16.05.2025

У Куп’янську одна загибла і четверо постраждалих внаслідок удару ворожого fpv-дрона

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У п'ятницю близько 8:00 ЗС РФ вдарили, за попередніми даними, fpv-дроном по Куп’янську, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків — 58, 49, 40 і 53 років — отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Усі постраждалі — співробітники місцевої комунальної служби", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожого удару також пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

Теги: #купянськ #fpv_дрон

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