Туреччина готова прийняти лідерів України та РФ для проведення переговорів – Ердоган

Анкара надає великого значення підтримці відкритими каналів діалогу між Україною та Росією з метою якнайшвидшого встановлення миру, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, повідомляє агентство "Анадолу".

"Глава держави висловив готовність Туреччини "прийняти лідерів двох країн, коли вони будуть готові", - йдеться в повідомленні.

Ердоган лідер наголосив, що хід війни між РФ та Україною потребує врегулювання шляхом прямих переговорів. Він вказав на надзвичайну важливість досягнення домовленості про мінімальні загальні принципи, щоб запобігти подальшим людським жертвам.

Він також заявив про історичну можливість розпочати переговори РФ та України, висловивши рішучу підтримку переговорам як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.