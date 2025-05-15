Інтерфакс-Україна
Події
11:51 15.05.2025

Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені

1 хв читати
Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені
Фото: Донецька ОВА

Один мирний житель Донецької області загинув, ще сім отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів регіону за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в четвер.

"Краматорський район. У Торському Лиманської громади 1 людина загинула, 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Степанівці Іллінівської громади 1 людина поранена, пошкоджено 5 об'єктів; в Олександро-Калиновому пошкоджено 15 об'єктів, в Яблунівці — 5, в Довгій Балці — 2. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 2 технічні приміщення, 2 підприємства, 2 газогони і 6 автівок; в Іванопіллі пошкоджено 20 будинків", - написав Філашкін в Телеграм.

За його словами, у Ялті Комарської громади Волноваського району поранено двое мирних жителів. У Боковому Білозерської громади Покровського району поранено людину, пошкоджено підприємство. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено вісім будинків і промзону.

"Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 51 дитину", - повідомив Філашкін.

Як повідомлялося, зона примусової евакуації сімей з дітьми розширена в Донецькій області у вівторок, у неї увійшло, зокрема, селище Олексієво-Дружківка Дружківської міської громади Краматорського району. За словами Філашкіна, в Олексієво-Дружківці зараз залишаються близько 40 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 14.05.2025
Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

08:03 14.05.2025
Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу в Херсонській області - ОВА

Двоє людей постраждали внаслідок російського обстрілу в Херсонській області - ОВА

19:56 13.05.2025
У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

08:08 13.05.2025
Окупанти обстріляли Нікопольщину, постраждав будинок - ОВА

Окупанти обстріляли Нікопольщину, постраждав будинок - ОВА

13:45 12.05.2025
Загинув працівник "Сумиобленерго" внаслідок атаки російського дрона

Загинув працівник "Сумиобленерго" внаслідок атаки російського дрона

09:40 12.05.2025
У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждала дитина

У Білозерці на Херсонщині через ворожий обстріл постраждала дитина

17:20 11.05.2025
У Херсоні через обстріл постраждали дві жінки

У Херсоні через обстріл постраждали дві жінки

12:25 11.05.2025
Російські війська вдруге за день атакували с.Павлівка в Запорізькій області, є ще одна поранена

Російські війська вдруге за день атакували с.Павлівка в Запорізькій області, є ще одна поранена

08:35 10.05.2025
Армія РФ атакувала з дрона цивільного в Херсоні, він загинув - Прокудін

Армія РФ атакувала з дрона цивільного в Херсоні, він загинув - Прокудін

19:08 09.05.2025
Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

ОСТАННЄ

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Київрада збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн - Кличко

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Путін не братиме участі в переговорах між РФ і Україною в Туреччині - Пєсков

JYSK відкрив новий магазин у черкаському Будинку торгівлі

Літак Зеленського приземлився в Анкарі

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

Сибіга в Анкарі: Повна бойова готовність до дня інтенсивної дипломатії

Завершився додатковий період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 19 травня

Глава МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Сподіваємося, це зможе відкрити "нову главу"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА