Окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області, один житель загинув, 7 поранені

Фото: Донецька ОВА

Один мирний житель Донецької області загинув, ще сім отримали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів регіону за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в четвер.

"Краматорський район. У Торському Лиманської громади 1 людина загинула, 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Степанівці Іллінівської громади 1 людина поранена, пошкоджено 5 об'єктів; в Олександро-Калиновому пошкоджено 15 об'єктів, в Яблунівці — 5, в Довгій Балці — 2. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 2 технічні приміщення, 2 підприємства, 2 газогони і 6 автівок; в Іванопіллі пошкоджено 20 будинків", - написав Філашкін в Телеграм.

За його словами, у Ялті Комарської громади Волноваського району поранено двое мирних жителів. У Боковому Білозерської громади Покровського району поранено людину, пошкоджено підприємство. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено вісім будинків і промзону.

"Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 51 дитину", - повідомив Філашкін.

Як повідомлялося, зона примусової евакуації сімей з дітьми розширена в Донецькій області у вівторок, у неї увійшло, зокрема, селище Олексієво-Дружківка Дружківської міської громади Краматорського району. За словами Філашкіна, в Олексієво-Дружківці зараз залишаються близько 40 дітей.